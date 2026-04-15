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Pedro Flores-Crespo

Análisismiércoles, 15 de abril de 2026

Ante la infodemia, ¿qué evaluación?

Al inaugurar un bachillerato en Ixtapaluca, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hubo gobiernos que se encargaron de difundir que la educación privada era mejor que la pública.

Dudo que el maestro responsable, madre o padre de familia esté conforme con las “certezas” expresadas desde el poder. No obstante, tampoco hemos organizado grandes protestas por la cancelación del derecho a recibir información confiable.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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