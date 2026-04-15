Ante la infodemia, ¿qué evaluación?

Entonces, preguntó a los asistentes: ¿Han oído eso? E insistió: “¿Cierto? ¿Lo han oído?”. No hacía falta respuesta, la titular del Poder Ejecutivo respondió: “¿saben qué?, eso es falso. La educación pública es la mejor de todas las educaciones y eso es gracias a las maestras y a los maestros de México”. El jubiló explotó: “¡Presidenta!, ¡Presidenta!, ¡Presidenta!”.

Este mensaje de la mandataria fue reproducido ampliamente en las redes sociodigitales y en específico, en Facebook y TikTok. Pero, ¿es verdad lo que dijo Sheinbaum? Colegas investigadores y analistas rebatieron con datos los dichos de la llamada científica.

Pero más allá de las aclaraciones, el posicionamiento de Sheinbaum mostró uno de los vacíos más grandes de la política educativa bajo el régimen actual: la falta de información válida y confiable para saber si lo que afirman los políticos tiene fundamento.

Como su antecesor, la actual presidenta busca desvanecer la realidad por medio de la ficción. Para este tipo de líderes políticos no importa lo que muestran los datos porque los cuestionaría, sino el mensaje que colocan frente al “pueblo”. A Nietzsche, filósofo, se le atribuye una frase desafiante en el terreno científico: “no hay datos, solo interpretaciones”.

Por eso, la mal llamada Cuarta Transformación proscribió la noción de calidad educativa; desmanteló, con apoyo de académicos, legisladores, maestros y líderes sindicales, órganos de evaluación autónomos y realizó mediciones de aprendizaje malhechas e inútiles.

Como consecuencia, madres de familia, maestros, ciudadanos, gobiernos, medios de comunicación e investigadores carecemos de indicadores y comparaciones para saber si lo que hacemos dentro de las escuelas, bachilleratos o universidades contribuye realmente o no al desarrollo humano de la niñez y juventud de México.

¿Es mejor ahora creer en lo que dice el poder? En el mitin de Ixtapaluca, Sheinbaum declaró: la “verdad es que es falso” que haya diferencias de calidad entre bachilleratos. “Todas las preparatorias públicas son buenas”, según ella, y cada vez las van a hacer mejores. ¿Ya ven? ¿Para qué entonces medir los aprendizajes y comparar? La “verdad” la posee el presidente, como en antaño.

Esto hace pensar las razones por las cuales el “pueblo bueno y sabio” parece creerle más a la fuente gubernamental que a un sistema de información independiente y confiable. ¿Estamos cómodos con la infodemia en el sector educativo? Eso parece y es preocupante.

La ineficiencia de estos regímenes se asienta precisamente por la diseminación profusa de información parcial o completamente falsa que confunde y negamos a verificar por una razón que amerita reflexión en cada casa y escuela: nos gusta reafirmar nuestras creencias. La mentira se vuelve más popular que la verdad y el régimen actual lo sabe.