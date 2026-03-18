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Pedro Flores-Crespo

Análisismiércoles, 18 de marzo de 2026

Identidad, violencia y universidad

La imposición externa a lo que razonadamente elegimos es una violación de autonomía y libertad individual. En ésta se asienta la violencia.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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