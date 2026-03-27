Antena / CRT y CNA a prueba











Ciudad de Mexico , 27 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional, con motivo del inicio de la Revisión Bienal de Medidas de Preponderancia de los agentes económicos del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que refleja la importancia de revisar en forma integral la situación de competencia en cada ramo.

Esta cooperación interinstitucional pondrá a prueba la eficacia de la reforma de telecomunicaciones de 2025, en el modelo anterior había una sola autoridad: el IFT que tenía competencia tanto en asuntos regulatorios como de competencia económica, ese modelo de autoridad única se adoptó luego de que en 1996 a 2013 hubo diversos conflictos entre las extintas Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia, por ello en 2013 se optó porque hubiera una autoridad unificada.

En 2025 regresamos a un modelo dual con la CRT y la CNA, en atención a la estructura diseñada por el régimen de gobierno en turno, lo que es una buena señal que haya un convenio de colaboración que permitirá una actuación expedita y uniforme que revise la actuación del preponderante en telecomunicaciones, valorando que las condiciones monopólicas persisten, particularmente en servicios móviles, el preponderante mantiene 6 de cada 10 usuarios, en internet móvil detenta el 62.1% y en telefonía móvil el 58.9%.

Pese a esos niveles de concentración, quienes buscan que el monopolio siga, opinan que debe eliminarse la preponderancia o piden que se “relajen” las medidas asimétricas impuestas al preponderante en telecomunicaciones, también plantean el debate ocioso relativo a que la preponderancia debe ser por servicio y no por la totalidad del sector de telecomunicaciones.

Se dice que es ocioso porque: 1) El agente preponderante sigue teniendo un poder monopólico; 2) Mantiene poder económico en los principales servicios de mayor uso, como son el internet y telefonía móviles y 3) La competencia ha disminuido y no hay inversión: un operador ha devuelto espectro y saldrá del mercado, otro más evalúa si continua, y se suma la participación de un operador gubernamental que opera con subsidios públicos.

El panorama no es halagüeño, una y otra vez, se ha comentado que el sector telecomunicaciones y radiodifusión pueden atraer inversión extranjera o de los propios concesionarios en operación; pero, problemas internos como la reforma judicial, un sistema energético limitado, baja inversión y alta informalidad frenan el desarrollo.