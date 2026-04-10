Antena / ¿Sin celular durante el mundial?











Ciudad de Mexico , 10 de abril de 2026 Ver más periódicos

En México se implementó un nuevo registro de líneas celulares, “si no te registras te quedas sin servicio”. De acuerdo con un funcionario de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) van 27.5 millones de líneas registradas de 142 millones de líneas activas a junio de 2025; por lo que faltarían 115 millones de líneas por registrar (el 80% del total) y considerando que el 30 de junio próximo vence el plazo para registrarse, cada día se tendrían que registrar alrededor de 1.5 millones, algo complejo y con retos para usuarios y operadores.

El funcionario de la CRT precisó -en Fórmula- que no se trata de un registro del gobierno; que no es un registro centralizado ya que cada compañía telefónica lleva sus propios registros (que pueden ser consultados por el gobierno) y que no hay registro de datos biométricos (pero los usuarios se han quejado de que les piden identificación oficial con datos como domicilio, edad, toma de selfie y huellas dactilares). También se mencionó que se reforzará una campaña para promover que las personas se registren y se delineó que, si no lo hacen, los usuarios se pueden quedar sin servicio durante el mundial de futbol (aunque la ley dice que será 120 días después de que concluya el registro).

Lo reducido del tiempo para el registro (2 meses y 3 semanas) dará lugar a errores y a una previsible saturación que impida el cumplimiento a los usuarios, además de que esa premura puede dar lugar a que delincuentes aprovechen y suplanten la identidad de personas para registrar líneas a su nombre.

Precisamente hablando de suplantación de la identidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado miércoles concedió un amparo a una mujer que demandó a una compañía telefónica por haber actuado de manera negligente con motivo de que, un delincuente suplantando la identidad de esa mujer, solicitó el reemplazo del chip (SIM) y la compañía no verificó adecuadamente la identidad, lo que tuvo como consecuencia que hicieran uso ilícito de su número telefónico, información personal, bancaria, redes sociales y se difundieran fotos privadas.

Esta sentencia también tendrá impacto en las inversiones del sector, explico: apenas supimos que fondos de inversión con ascendencia norteamericana adquirieron a Movistar, seguramente estos inversionistas se pondrán en alerta al saber que sus apoderados legales pueden ser procesados penalmente cuando emprendan una defensa legal; también estos inversionistas americanos exigirán que se controle el poder monopólico del agente preponderante tal y como se asentó en el último informe de la Oficina del Representante Comercial Americano (USTR).