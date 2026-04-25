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Análisissábado, 25 de abril de 2026

Cirugía laparoscópica, 30 años de evolución

 Por Germán Humberto Delgadillo Teyer

Mi trayectoria en esta institución, primero como médico adscrito al servicio de cirugía general y de cabeza y cuello, posteriormente como jefe de Servicio y actualmente como jefe de la División de Cirugía, ha estado estrechamente ligada a este proceso de evolución.

Más que la evolución de una técnica, estas tres décadas representan el compromiso con una medicina más segura, eficiente y centrada en el bienestar del paciente.

Jefe de la División de Cirugía del Hospital de Especialidades del CMN La Raza

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