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Análisissábado, 18 de abril de 2026

La donación corneal, un regalo de luz

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Por Karla Verdiguel Sotelo

En México, la ceguera corneal afecta a miles de pacientes, pero la donación de tejido corneal de calidad representa una luz de esperanza. Imaginen restaurar la visión a un padre que no ve los primeros pasos de su hijo, o a una abuela que redescubre el rostro de sus nietos.

Esto no es ficción, es una realidad con los trasplantes corneales que devuelven, no solo la vista, sino la dignidad y la independencia.

La donación de córneas tiene un impacto directo en los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al brindar tratamientos oportunos y eficaces para su rehabilitación visual, reinserción económica y familiar.

Enfermedades como el queratocono (deformación y adelgazamiento degenerativo de la córnea), infecciones o traumas dejan a miles de personas en lista de espera. Un solo donante puede beneficiar a varios receptores, multiplicando vidas recuperadas.

Su liderazgo en variantes de trasplantes posiciona a México en el mapa internacional con tasas de éxito superiores al 95%. Este esfuerzo multidisciplinario salva visiones y fortalece el sistema de salud pública beneficiando a la población vulnerable.

La generosidad en la donación corneal es un compromiso colectivo. Derechohabientes, médicos y sociedad deben unirse para perfeccionar este trabajo y asegurar que ningún mexicano viva en tinieblas por falta de una córnea. Donar es ver más allá: es el futuro que merecemos.

Jefa del Depto. Clínico del Programa de Trasplante de Córnea

Centro Médico Nacional La Raza

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