Corporativo / Afores, claves en infraestructura

Como es público la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura ya pasó la aduana en San Lázaro y ahora será la Cámara de Diputados la que revise una minuta que busca reactivar la economía.

El dictamen que revisarán los senadores indica que las Afores podrán invertir hasta 30 por ciento de sus recursos en nuevos proyectos de infraestructura desde el 8 por ciento permitido actualmente.

La postura de los especialistas es que los comités de inversión de las Afores deben tener la última palabra luego que desde el sexenio pasado se ha querido utilizar recursos de los trabajadores en decisiones de corte político.

La ruta del dinero