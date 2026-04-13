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Hiroshi Takahashi

Análisislunes, 13 de abril de 2026

El Espectador / El regreso de la operadora Atlantis

En su momento de crisis, Operadora Atlantis pudo haber perdido casi la mitad de los 5 mil millones de pesos que le otorgó el gobierno de AMLO; pero no solo mantuvo firmes sus ganancias, sino que empieza a incrementarlas en un nuevo sexenio.

Serrano aparece

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