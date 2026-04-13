El Espectador / El regreso de la operadora Atlantis











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

La todavía joven compañía de servicios subrogados de salud, Atlantis Operadora, sobrevive en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y recupera los contratos que parecía haber perdido. La señal que se manda en este caso es inequívoca: en el gobierno de Claudia Sheinbaum hay espacio todavía para uno los proveedores consentidos de Andrés Manuel López Obrador, que suma ya adjudicaciones por más de 6 mil millones de pesos.

Desde el pasado 1 de abril y hasta el 30 del mismo mes de 2028, Atlantis Operadora de Servicios de Salud SA de CV, de Mario Eduardo Vilchis Guerrero, será la responsable de brindar los servicios de administración y provisión de atención médica integral al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y a Nacional Financiera (Nafin), ambas instituciones bajo la dirección de Roberto Lazzeri Montaño. Lo anterior, tras haber resultado ganadora en la licitación pública LA-06-G0N-006G0N001-N-7-2026.

En dicho proceso también participaron las siguientes empresas: Asismed SAPI de CV, en participación conjunta con Asismed Servicios Especializados en Salud Empresarial SA de CV; Dash Medic S de RL de CV, en conjunto con Centro Hospitalario MAC SA de CV, así como Proveedora de Servicios Empresariales y Soluciones Óptimas SA de CV.

El contrato número 202604001, con valor de mil 90 millones 931 mil 909 pesos, contempla la prestación de servicios de atención médica integral a través de una red nacional de proveedores, que incluye médicos generales y especialistas, hospitales, farmacias y servicios auxiliares.

Cabe señalar que no es la primera ocasión en que los bancos de desarrollo del Gobierno de México contratan servicios bianuales con la empresa constituida en 2018, pocos días después de la toma de posesión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que en 2023 las instituciones señalaron incumplimientos en los servicios contratados con el consorcio integrado en ese entonces por Atlantis Operadora de Servicios de Salud, Tando y Distribuidora Médica Daport.

De hecho, en octubre del mencionado año se comunicó de manera oficial la rescisión de los contratos de estas empresas con la banca de desarrollo; esto también como resultado de diversas denuncias de colaboradores de Atlantis presuntamente inconformes con el incumplimiento en el pago de sus utilidades y de otras tantas prestaciones laborales.

En específico, las querellas se hicieron llegar a la Unidad de Denuncias e Investigaciones de la entonces Secretaría de la Función Pública, en las que se aseguraba que la compañía falsificó documentos para cumplir con la experiencia que requerían sus adjudicaciones multimillonarias.

Se habla de una presencia constante en los eventos de Morena en San Luis Potosí que a algunos les remite a etapas pasadas del movimiento en la capital. Bajo esa línea, el nombre de Héctor Serrano ha vuelto a aparecer en la conversación política, ahora vinculado al entorno de Ricardo Gallardo, quien —según diversas lecturas— no necesariamente mantiene una relación tersa con la dirigencia nacional.

Dentro del estado, distintos actores pusieron atención en la forma en que se toman ciertas decisiones al interior del partido. Se mencionan episodios que van desde tropiezos en la organización de eventos hasta una participación más limitada en momentos relevantes. A ello se suman comentarios sobre el papel que estarían jugando algunos gremios, como el del transporte, un tema que hasta ahora se mantiene en el terreno de las versiones.

En esa misma conversación, tampoco ha pasado desapercibido el historial político de Serrano, sobre todo por su cercanía a episodios de confrontación en la Ciudad de México en años en que el obradorismo consolidaba su presencia nacional y el gobierno capitalino atravesaba momentos de alta tensión política. Ese antecedente ha abierto espacio a lecturas diversas sobre su posición actual y el margen de maniobra que podría tener en la dinámica estatal.