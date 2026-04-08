El laberinto en Ucrania

por Ángel Jaramillo Torres

Ciertamente no podemos culpar a la administración Trump de no experimentar con formas imaginativas de diplomacia.

El proceso de negociaciones que inició a principios del año pasado ha tenido como principal obstáculo la renuencia de Putin para aceptar una salida a un conflicto que su gobierno inició.

Todo esto parece al mismo tiempo fantástico y extraordinario. El problema que enfrentan estas formulaciones es su carácter conjetural y quizás utópico si pensamos la realidad sobre el terreno.

A pesar de esas propuestas que parecen sacadas del libro más famoso de Trump - The Art of the Deal - hoy existen tres “líneas rojas” que impiden un acuerdo final:

Mientras se concretan estos acuerdos, la guerra por Ucrania continúa, con su mensaje de la muerte.

Ángel Jaramillo Torres es internacionalista y politólogo. Actualmente es miembro del SNI, nivel 1 y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

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