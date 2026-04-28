El observador / Exportar más, crecer menos

El auge exportador luce espectacular en las cifras, pero no necesariamente hará crecer a la economía; quizá le reste.

Así que no se trata solo de un ajuste coyuntural, sino la sustitución de un motor exportador con mayor derrama interna por otro más débil en términos de crecimiento económico.

El crecimiento en 2026 está en riesgo con un motor exportador que contribuye menos a la economía. Y las opciones se agotan. El país está atrapado en una paradoja peligrosa: exportar más… para crecer cada vez menos.