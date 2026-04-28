elsoldemexico
image

Samuel García

Análisismartes, 28 de abril de 2026

El observador / Exportar más, crecer menos

El auge exportador luce espectacular en las cifras, pero no necesariamente hará crecer a la economía; quizá le reste.

Así que no se trata solo de un ajuste coyuntural, sino la sustitución de un motor exportador con mayor derrama interna por otro más débil en términos de crecimiento económico.

El crecimiento en 2026 está en riesgo con un motor exportador que contribuye menos a la economía. Y las opciones se agotan. El país está atrapado en una paradoja peligrosa: exportar más… para crecer cada vez menos.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Crisis por parálisis en Sonora

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Querida Fátima

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

México ante la ONU

resuena - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Colectivo RESUENA

Resuena / Cuando la inclusión también excluye

CARTONES

LOÚLTIMO