Fuera de Agenda / El santuario del crimen











Ciudad de Mexico , 9 de abril de 2026 Ver más periódicos

El lunes 30 de marzo un vehículo que salió del estacionamiento del AIFA para dirigirse a la autopista a Pachuca, explotó cuando pasaba por las inmediaciones del fraccionamiento Haciendas del Bosque, en el municipio de Tecámac, Estado de México. El conductor y su acompañante, identificados como Humberto Rangel Muñoz y Francisco Beltrán de la Peña, presuntos integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa, murieron en el interior del auto al activarse un explosivo, presumiblemente una granada ofensiva diseñada para detonar carga interna, el cual sacudió el vehículo sacándolo del carril donde circulaba.

Al día siguiente Ángel Rodolfo Uribe González, ex director de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado de México, fue encontrado sin vida al interior de su vehículo en una colonia al norte de Toluca. El exfuncionario que comenzó su carrera en la extinta Policía Federal y fue coordinador de inteligencia en robo de hidrocarburos en la procuraduría de la Ciudad de México, fue hallado con un disparo en la cabeza al amanecer del martes.

Los dos sucesos ocurridos con un margen de 24 horas de diferencia en diferentes puntos de la entidad, tienen en común que los autores materiales e intelectuales se movieron con total libertad –permanecen prófugos hasta la segunda semana de abril— en virtud de las facilidades con las que opera el crimen organizado en el estado. Documentos militares de la 22 zona militar con sede en Santa María Rayón, que abarca el poniente y sur del estado en los límites con Querétaro, Michoacán, Guerrero y Morelos, así como de la 37 zona en San Miguel de los Jagüeyes, con jurisdicción en los municipios del norte y oriente en los límites con Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, advirtieron en diversos análisis desde finales del sexenio pasado sobre la arraigada complicidad de policías municipales y estatales que permiten movilidad y camuflaje a grupos delictivos con mayor poder económico para cometer cualquier tipo de delitos.