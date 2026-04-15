Hungría: Una reconfiguración regional

Péter Magyar, recién electo como primer ministro de Hungría ganó las elecciones con el partido opositor de centro derecha Tisza a Viktor Orbán, quien se mantuvo más de una década y media en el mismo cargo y cuya popularidad empezó a declinar por diversos motivos.

Un papel fundamental fue el indulto de un exfuncionario condenado por ayudar a encubrir el abuso de menores de edad en un hogar infantil que otorgó el gobierno de la expresidenta Katalin Novák en 2024 y la jueza Judith Varga, que fue esposa de Magyar.

Este suceso junto con otras medidas de su mandato provocó un impacto en la fortaleza de la gestión que encabezó Orbán en el poder ya que para la población húngara se desacreditó su honestidad como defensor de los valores cristianos y familiares.

Aunado a ello, la campaña de Orbán giró en torno a la política exterior y las relaciones con los cuestionados líderes mundiales, en especial con Donald Trump y Netanyahu. Hungría se consolidó como el país aliado europeo más cercano a pesar de su corta membresía en la Unión Europea (UE) y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con estos personajes.

Desde este espacio, Hungría ha logrado incidir para retrasar decisiones y ha presionado cambios en políticas del bloque europeo en este momento de inestabilidad política y de reconfiguración de alianzas internacionales, como en obstaculizar los esfuerzos para financiar la defensa de Ucrania, afianzando su también alianza con Putin.

Paralelamente, la campaña política del joven Magyar se centró en asuntos internos como el combate a la corrupción, así como los problemas cotidianos que impactan la economía estancada de Hungría. Su trayectoria política es corta, logró ascender de manera rápida. Exdiplomático que militó pocos años en el partido gobernante Fidesz hasta que el escándalo por el indulto causó un temblor político que le llevó a integrarse al Tsza.

Magyar pertenece a una familia con una amplia trayectoria en el servicio público, incluso uno de ellos ocupó la presidencia en aquel país hasta 2005. Bajo su liderazgo, Tisza ganó inesperadamente casi el 30% de los votos húngaros en la elección del Parlamento Europeo en junio de 2024 para convertirse en menos de dos años en el primer Ministro.

El pasado fin de semana, la población húngara emitió un voto en contra las decisiones que llevaron a tener un contexto complejo debido a las problemáticas de independencia judicial, conflicto de intereses, transparencia en contratos públicos, limitaciones al asilo político, entre otros, lo que repercutió en una política de alejamiento de Bruselas por no operar en torno a los valores comunes como las violaciones a las normas de asilo que conllevaron al establecimiento de multas y en el retiro de fondos que le otorgaba la UE, agravando aún más, la crisis económica que ya registraba decrecimiento y déficit fiscal desde el año 2024.