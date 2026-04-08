EU: entre la luna y la guerra











Ciudad de Mexico , 8 de abril de 2026 Ver más periódicos

Estados Unidos ha dado un nuevo gran paso para la humanidad con la Misión Artemis 2 que logró observar la cara oculta de la luna, un episodio que ha quedado opacado por la amenaza del presidente Trump, de que morirá toda una civilización en referencia al pueblo iraní.

Estamos viviendo momentos que pasarán a la historia: la humanidad nunca había estado tan lejos de la Tierra (más de 406 mil kilómetros de distancia) ni divisado un área llena de cráteres. Planeada desde 2017, la expedición Artemis (Artemisa) es la primera con tripulación que ha llevado a la primera mujer y la primera persona de color a la superficie lunar.

Desde este lunes, la expedición es leyenda. Pero el hito ha sido eclipsado por el lenguaje bajo de Trump que, haciendo un lado el mínimo decoro que debe esperarse de un dignatario de una potencia vociferó contra Irán: “Abran el maldito estrecho, locos bastardos”; “vamos a hacerlos desaparecer y devolverlos a la Edad de Piedra”.

A estas alturas no queda duda de que Israel arrastró a EU a una guerra que está trayendo serios efectos económicos. El precio de los combustibles se mantiene en niveles no vistos desde la pandemia lo que ha disparado las tarifas de los transportes y las mercancías. Los fertilizantes escasean y el costo de los alimentos ha comenzado una ruta alcista registrándose una inflación del 4.63% en nuestro país.

Los objetivos iniciales de la campaña bélica no se han cumplido. Ni el régimen de los Ayatolas ha desaparecido (aun cuando la cúpula militar y religiosa fue eliminada), ni la sociedad iraní salió a las calles para derrocar al gobierno, ni el uranio enriquecido con fines nucleares ha dejado de estar bajo control iraní.

Los planes al contrario, se han visto alterados por la respuesta de la Guardia Revolucionaria que ha cerrado Ormuz, un paso marítimo estratégico por donde circula el 20% del petróleo que se comercia en el mundo; el bloqueo mantiene varados a unos dos mil buques con cerca de veinte mil marineros a bordo, con un impacto económico que he descrito.

Ningún organismo financiero multilateral es optimista sobre el futuro de la economía global. En su primer año Trump solo ha provocado distorsiones a la economía planetaria, primero con la imposición unilateral de aranceles y ahora con el incremento del precio de los energéticos en su ofensiva contra Irán.

Irán desconfía de las promesas de la Casa Blanca. Considera que un alto al fuego no garantiza un nuevo ataque sorpresa de EU que busca de alguna manera tener control sobre la producción petrolera de ese país del Golfo.

Si cumple su amenaza de que el martes “sea el Día de la (destrucción) de la central eléctrica y el Día del puente en Irán”, estará cruzando una línea roja que podría desbordar el conflicto. Es probable un nuevo ultimátum para lograr un alto al fuego.