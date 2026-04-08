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Claudia Corichi

Análisismiércoles, 8 de abril de 2026

EU: entre la luna y la guerra

Trump y sus socios se han metido en un laberinto. La milenaria civilización persa es impredecible e indescifrable y mantiene una asombrosa resistencia a pesar del poderío militar estadunidense e israelí.

@ClauCorichi

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