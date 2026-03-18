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Claudia Corichi

Análisismiércoles, 18 de marzo de 2026

Reescribir el T-MEC

La revisión del T-MEC se enfocará en reducir la dependencia de insumos fabricados en Asia, las reglas de origen y asegurar los suministros para los tres países que integran el acuerdo.

La negociación pondrá a prueba las relaciones comerciales con un socio en guerra y con enormes complejidades en la interlocución que van más allá del ámbito comercial.

@ClauCorichi

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