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Pacto por la Primera Infancia

Análisissábado, 21 de marzo de 2026

La lengua materna del respeto

Por Daniela Tapia Bazán

Cofundadora de Fundación Libera México, e integrante del colectivo Pacto por la Primera Infancia

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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