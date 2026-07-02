La Ludoteca Cívica: construir ciudadanía

IECMAnálisisjueves, 2 de julio de 2026La Ludoteca Cívica: construir ciudadaníaEleccionesEducaciónIECMLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS19 de junio de 2026Acciones afirmativas: origen y finalidad6 de junio de 2026Copaco 2026: representación vecinal en CDMX22 de mayo de 2026Presupuesto Participativo 2026: entre la percepción y el voto7 de mayo de 20263 de mayo: participación ciudadana en CdMx30 de abril de 2026Alcaldías y el presupuesto participativo en la CDMX21 de abril de 2026Detener la violencia contra las mujeres8 de abril de 2026Construir un vínculo con la diáspora20 de marzo de 2026Topes de gastos en la elección judicial de CdMx5 de marzo de 2026Representación política indígena19 de febrero de 2026Presupuesto Participativo con rostro ciudadanoMás Noticias