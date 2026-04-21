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Análisismartes, 21 de abril de 2026

Detener la violencia contra las mujeres

Por Sonia Pérez Pérez

A seis años de distancia de esas reformas, podemos decir que hay avances, sin embargo, no se ha logrado erradicar esta modalidad de violencia, lejos de ello, se detectan nuevas formas de realizarla. 

Consejera del IECM

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