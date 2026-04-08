Construir un vínculo con la diáspora











Ciudad de Mexico , 8 de abril de 2026 Ver más periódicos

Durante años, la lógica legal e institucional en la Ciudad de México estuvo centrada en cómo lograr que las personas migrantes pudieran votar. Hoy la pregunta para el Instituto Electoral de la Ciudad de México es distinta.

Las y los chilangos residentes en el extranjero pudieron votar por primera ocasión para la Jefatura de Gobierno en 2012 y para una diputación migrante en 2021, con niveles de participación crecentes. En el proceso electoral de 2024, la Ciudad de México concentró el 21% de los votos extraterritoriales para la presidencia de la República. En ese mismo proceso, la elección de la diputación migrante alcanzó una participación del 91% con un listado nominal superior a 50 mil personas. Ahora, con corte a marzo de 2026, la lista nominal desde el extranjero supera las 82 mil.

Hay un hecho, las chilangas y chilangos participan. Por eso, resulta relevante que, desde 2025, las personas capitalinas con credencial expedida en el extranjero pudieran, por primera vez, opinar en la Consulta de Presupuesto Participativo, eligiendo la colonia con la que mantienen mayor arraigo. Para la Consulta de 2026 se recibieron más de cien proyectos desde el extranjero, de los cuales decenas fueron dictaminados como viables.

Estos datos reflejan una diáspora activa, interesada, con vínculos culturales y afectivos, pero también políticos. Nos hablan de una ciudadanía que decide mantenerse en la conversación pública y en las decisiones de su ciudad.

En ese tránsito, el IECM ha ido configurando una política sostenida, no solo operativa. La Estrategia de Vinculación con la Ciudadanía Migrante 2025-2027 y el trabajo previo iniciado desde 2021 parten de la premisa de que la relación con la diáspora no puede limitarse a los periodos electorales, tiene que ser permanente.

Eso implica algo más complejo que difundir convocatorias. Supone construir confianza, generar interlocución, sostener redes y construir ciudadanía. Hoy en el IECM realizamos reuniones regionales, sumamos a más personas a la Red Voto Chilango, hacemos alianzas para llevar la información a todas las partes del mundo, pero también para resolver dudas y acompañar los procesos de participación.

En paralelo a los ejercicios de participación ciudadana de 2026, ya está en el horizonte el proceso electoral de 2027. Y con él, la renovación de alcaldías, diputaciones, la figura de la diputación migrante y probablemente la elección judicial. Eso obliga a pensar en continuidad, pero sin perder de vista que supone un gran reto.

Lo que se haga hoy en términos de vinculación, información y confianza va a impactar directamente en la participación de los próximos procesos. No se trata de empezar de cero en 2027, sino de llegar con una comunidad más informada, más cercana e involucrada.