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Análisismiércoles, 8 de abril de 2026

Construir un vínculo con la diáspora

por Cecilia Aída Hernández Cruz

Cómo acompañar una participación más amplia, más cotidiana, menos atada a una jornada electoral. Cómo reconocer que la vida democrática también se construye desde fuera del territorio.

Consejera Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México

X: @Cciliahc

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