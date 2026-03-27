La paz se construye, no se cotiza











Ciudad de Mexico , 27 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La ‘Junta para la Paz’ propuesta por Donald Trump en la Cumbre de Davos 2025, muestra de forma superficial un plan de 20 puntos para ‘reconstruir’ el territorio Palestino de Gaza. Su objetivo es “alcanzar una paz duradera que requiere juicio pragmático, soluciones con sentido común y el coraje de separarse de enfoques e instituciones que han fallado”.

Desde su nacimiento, esta junta declara a las instituciones de derecho internacional, la gobernanza y el ejercicio democrático, como partes de un sistema fallido, por lo cual es importante cuestionar su eficacia y analizar su propuesta desde la teoría y construcción de paz.

Dicha teoría propuesta por Johan Galtung propone un análisis con enfoque sistemático para alcanzar una perspectiva holística que invita a hacernos diversos cuestionamientos desde diferentes ángulos; por ejemplo, ¿A quién beneficia esta junta? Antes de lanzar la propuesta, Donald Trump utilizó IA generativa para mostrar a Gaza reconstruida como un destino turístico, sin instituciones educativas, vivienda y hospitales que han sido destruidos desde octubre del 2023. Una fantasía inmobiliaria que vulnera los derechos humanos del pueblo palestino. De igual forma, Trump opera en la Junta representándose a sí mismo, no como presidente, lo que, como indica el Instituto Francés de Asuntos Internacionales y Estratégicos (IRIS), implica que después del cargo presidencial Trump podría continuar como presidente de la Junta o elegir un sucesor, generando grandes vacíos de transparencia e intereses que rebasan el rol estatal.

Siguiente, ¿Quiénes conforman la Junta y diseñan los 20 puntos? Si bien hay Estados miembros en la Junta, el Consejo Ejecutivo incluye a personas como Jared Kushner (pariente de Trump), Marc Rowan (director ejecutivo de Apollo, una firma de inversión estadounidense), Steve Witkoff (desarrollador de bienes raíces basado en Nueva York), y figuras políticas como Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido que apoyó la ‘guerra contra el terror’. En suma, se reúnen personalidades que pertenecen a sectores extra gubernamentales que representan intereses privados.