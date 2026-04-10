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Gustavo De Hoyos

Análisisviernes, 10 de abril de 2026

México y la ciberseguridad 

Y es aquí donde encontramos a México. Hoy por hoy, México no cuenta con una única Ley General de Ciberseguridad vigente a nivel federal, aunque existen múltiples iniciativas y avances significativos en la materia. 

El Gobierno de México presentó a finales de 2025 su primer plan estratégico nacional, el cual sirve como base para la implementación de la futura ley general que se espera consolidar durante este año.

Ahora bien, habrá que pensar en los problemas que están enfrentando las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en este rubro.

El panorama actual se define por una integración masiva de la Inteligencia Artificial que actúa simultáneamente como herramienta de ataque y defensa contra la competencia.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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