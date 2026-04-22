Opinión de Marisol Rivera / Los que se fueron
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Así las cosas, usted se preguntará ¿quién es el Rey o quién es Juan?, para mí, ambas figuras están en este momento representadas en la Sociedad Civil.
Un día se me invitó a una actividad en la colonia Peralvillo y me fui a la aventura; estuve con ellos escuchando una sencilla conferencia, pero muy edificante para mí.
En la recepción del teatro se encuentra una curaduría de fotografías cedidas por Daniel Ojeda y La línea del Frente, que retrata una década de actividades de distintos colectivos de familias de búsqueda.
La experiencia de estar dentro de una instalación con tantos elementos visuales y audiovisuales será el estímulo perfecto para crear conciencia y así poder visibilizar más a fondo la situación.
Las presentaciones serán los sábados 2, 9 y 16 de Mayo a las 20:00hrs en Foro Contigo América en la calle de Arizona 156 colonia Nápoles, y los boletos se pueden adquirir en www.boletopolis.com.
Por último, quiero agradecer a los colectivos “Hasta Encontrarles CDMX”, “Una Luz en el Camino” y “Lirios Buscadores Izcalli” por la confianza, su apoyo y acompañamiento en este proyecto.
Si la cifra de 40 a 44 personas desaparecidas diariamente en México no le asusta, es porque usted forma parte del 99% de los mexicanos que ha normalizado la crisis de desapariciones que vive México, es decir, podría plantearse que está usted sumergido en el aislamiento disfrutando conciertos gratis en el Zócalo y torneos de fútbol.
En 2020 cuando estábamos mundialmente encerrados por una “crisis de salud de dudosa procedencia”, me preocupó el cierre de las instituciones de justicia en México, que si bien ya tienen bastantes deficiencias; cerradas, serían aún más obsoletas. En específico, mi preocupación se dirigía a las familias de las víctimas de desaparición.
Fue entonces que, decidí solicitarle a Víctor Civeira desarrollar una obra por encargo que pudiera ser presentada bajo el formato de teatro virtual al cual recurrimos muchos creadores escénicos durante la pandemia, siendo mi primera producción en la que podía combinar mi conocimiento como abogada y creadora escénica.
Fue entonces que plantee la posibilidad de realizar TEATRO DOCUMENTAL, analizando y estudiando distintas piezas audiovisuales relacionadas con trata de personas, reclutamiento forzado, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los feminicidios que azotan el país de violencia y tragedia.
¿Y todo esto a razón de qué? A razón de que el teatro es un espejo del cual uno no puede evitar reflejarse; el propio Príncipe, en Hamlet, lo hace ver al señalar: “la obra es el lazo en que caerá la conciencia del Rey”, o como diríamos coloquialmente en México: “te lo digo, Pedro, para que lo escuches, Juan”.
Si estas cuatro historias que volveré a presentar ahora en formato presencial, no hacen que la Sociedad Civil se vea reflejada ante una crisis de desapariciones de 44 personas al día, si los llamados internacionales y la brutalidad de las condiciones en las que las noticias relatan fosas clandestinas, más desaparecidos, madres buscadoras, no nos despierta como sociedad, no sé qué lo hará.
En las últimas décadas, México, no ha logrado ser eficaz en sus investigaciones, sus explicaciones, y sus decenas de reclasificaciones sobre este terrible y espeluznante fenómeno, dando pie a la aplicación del artículo 34 de la Convención de la ONU contra la Desaparición Forzada que por vez primera en la historia mundial se aplica a México a causa de crímenes de lesa humanidad.
Y ya que los más de 200 colectivos de búsqueda en México han agotado la instancia que nos representa a los ciudadanos ante las autoridades, pero como respuesta solo se tiene “La Casa de los Famosos”, golpes y cachetadas, y hasta obras de teatro en los recintos, recuerdo lo siguiente: “Cuando el Parlamento es un teatro, los teatros deben convertirse en Parlamentos”.
Es por eso que desde mi frente (el escenario), estoy produciendo con lágrimas, sudor y sangre esta pieza de TEATRO DOCUMENTAL INMERSIVO en el que los reflectores no estarán iluminando a los actores, sino lo que merece ser visto: la lucha de miles de familias buscadoras en México.
Al llamarlo teatro documental inmersivo no estoy siendo pretenciosa, ya que si usted decide asistir a esta protesta teatral usted mismo podrá respirar, tocar y sentir la misma impunidad que por décadas han vivido las familias de búsqueda, experimentando ese vacío en el estómago y esa incomodidad que, aunque duele, despierta, concientiza, acciona y se encamina a un cambio muy necesario.
En el camino del proceso de este proyecto y buscando darle voz y autenticidad a la obra, una colega mía involucrada en la causa me dijo algo tan sencillo como: para acercarte a los colectivos, debes participar de sus actividades y ellos examinarán qué tan auténtica es tu causa.
Les presenté rápidamente mi proyecto y accedieron a ayudarme con material real, como fichas de búsqueda, lonas y material que ellos mismos elaboran para las protestas, material que incluiré en el escenario que forma parte de las cuatro historias antes descritas.
Ahora quiero utilizar este espacio para realizar una invitación de asistencia urgente a presenciar este proyecto, tendremos una temporada muy breve y quisiera que muchas familias asistieran para poder sembrar la semilla del conocimiento, la reflexión y el llamado a la acción.
“Los que se Fueron” es un texto escrito por Victor Civeira, con la dirección de Alejandro Flota y el elenco está conformado por Napoleón Glockner, Mónica Padierna, Libia Regalado, Guadalupe Sáenz, Graciela Miguel Hacha, Nano, con el debut de Omar Durán y Rox Hernandez.