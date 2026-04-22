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Columna invitada

Análisismiércoles, 22 de abril de 2026

Opinión de Marisol Rivera  / Los que se fueron

Así las cosas, usted se preguntará ¿quién es el Rey o quién es Juan?, para mí, ambas figuras están en este momento representadas en la Sociedad Civil.

Un día se me invitó a una actividad en la colonia Peralvillo y me fui a la aventura; estuve con ellos escuchando una sencilla conferencia, pero muy edificante para mí.

En la recepción del teatro se encuentra una curaduría de fotografías cedidas por Daniel Ojeda y La línea del Frente, que retrata una década de actividades de distintos colectivos de familias de búsqueda.

La experiencia de estar dentro de una instalación con tantos elementos visuales y audiovisuales será el estímulo perfecto para crear conciencia y así poder visibilizar más a fondo la situación.

Las presentaciones serán los sábados 2, 9 y 16 de Mayo a las 20:00hrs en Foro Contigo América en la calle de Arizona 156 colonia Nápoles, y los boletos se pueden adquirir en www.boletopolis.com.

Por último, quiero agradecer a los colectivos “Hasta Encontrarles CDMX”, “Una Luz en el Camino” y “Lirios Buscadores Izcalli” por la confianza, su apoyo y acompañamiento en este proyecto.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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