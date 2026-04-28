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Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Sara Lovera

Análisismartes, 28 de abril de 2026

Palabra de Antígona / Querida Fátima

Querida Fátima es un retrato social que recuerda que el cine sigue siendo uno de los medios más poderosos para nombrar el conflicto y dignificar a quienes lo atraviesan.

Creada por la colectiva Varinia, incluye a la madre de Fátima, Lorena Gutiérrez, y a su padre, Jesús Quintana, como protagonistas y directores. Encarna la lucha, no la interpreta.

Tendrá grandes éxitos y calará hondo. Estoy segura. Veremos.

Periodista. Editora de Género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx

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