Pemex: la herencia maldita











Ciudad de Mexico , 6 de abril de 2026 Ver más periódicos



Mucho se ha escrito sobre Dos Bocas. Lo han hecho políticos, periodistas, técnicos, y una servidora no está exenta. Muchas veces, durante siete años, he publicado detalles sobre el impensable y desaseado proceso que acompañó su construcción, sus varias inauguraciones sin que estuviera acabada y, ahora, la falta de información certera sobre su operación.

Necesitamos esa refinería. No hay duda de ello. La necesitamos porque ya invertimos los 20 mil millones de dólares y hay que refinar de manera eficiente. De las siete refinerías existentes, la única que nos mantiene viva la esperanza es justamente Dos Bocas. Ojalá que pronto alguien le hable con la verdad a la Presidenta, le presenten bitácoras de construcción, dictámenes de cumplimiento de normas y aprobaciones para su operación integral. Y ojalá también que, si se descubre que algo se hizo mal, haya consecuencias.

Veamos ahora otro tema multicitado actualmente: la guerra en Medio Oriente y el alza del precio del petróleo como consecuencia del cierre del Estrecho de Ormuz. Quiero enfocarme en los datos que tenemos para poder afirmar si México enfrentará o no un problema como consecuencia de una nueva y, hasta el momento, terriblemente compleja crisis petrolera.

Veamos los ingresos petroleros. Por un lado, el PEF 2026 se realizó con base en un precio de la mezcla de exportación de 54.9 dólares por barril y un volumen esperado de exportación de alrededor de 500 mil barriles diarios. Que el precio actual esté casi 40 dólares por arriba del estimado suena bien, pero solo estamos exportando 300 mil barriles al día. Así que, en realidad, a este precio apenas estamos llegando a los ingresos presupuestados.

Entonces, el problema es el costo. Lo primero que hay que comentar es que, en 2025, la balanza comercial petrolera fue negativa por más de 25 mil millones de dólares y que, si bien se habla mucho de la dependencia del gas natural, su importación solo representó el 16% de todo lo que importamos en materia de hidrocarburos. Porque no producimos suficiente de nada en este sector. A la gasolina, diésel, turbosina y gas LP súmele usted más de 10 mil millones de dólares de importaciones de petroquímicos.

Si no tenemos ingresos extra para pagar todo lo que ya subió en el mercado de hidrocarburos (excepto el gas natural, que no ha subido porque Estados Unidos, por el momento, no puede exportar más por falta de infraestructura), entonces no hay forma de evadir las consecuencias del alza, ni imponiendo los 24 pesos de la gasolina regular.

Es decir, eso que llaman “soberanía”, entendida como autosuficiencia energética, está extraordinariamente lejos de llegar. Pero el problema no es si producimos internamente o no. El problema inmediato es que no tenemos forma de enfrentar un problema de suministro como el que podría haber en caso de que esta guerra siga escalando, porque no construimos almacenamiento de nada, ni preparamos al consumidor para que colabore consumiendo menos energía (los apagones no cuentan). Tampoco hemos visto aún nada que nos permita esperar que, en un plazo razonable, Pemex operará de manera eficiente, logrará ganancias reales (sin hacer trampa en el registro del precio del crudo que procesan las refinerías) y producirá al menos el petróleo y los líquidos del gas que se necesitan para nuestro consumo interno de combustibles y petroquímicos.