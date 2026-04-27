Klar se convertirá en banco a petición de sus clientes

Las pequeñas y medianas empresas comenzaron a demandar servicios como la gestión de nómina, expuso el director

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Resaltó que conforme Klar se convirtió en la cuenta principal de muchos usuarios, y no sólo en una opción secundaria, aumentó la necesidad de ofrecer productos más robustos bajo una figura bancaria.

En este contexto, la empresa considera que la transición ocurre en el momento adecuado. “No necesariamente si hubiéramos sido banco hace tres años las cosas estarían mejor; estamos buscando esta conversión en el momento indicado”, sostuvo el directivo.

Actualmente, Klar ofrece una gama de servicios financieros digitales centrados en crédito, ahorro e inversión, todos integrados en una misma plataforma.

Entre sus principales productos destacan la tarjeta de crédito sin anualidad, una cuenta digital para realizar transferencias, pagos y depósitos, así como herramientas de ahorro con rendimientos.

Además, la firma ha ampliado su oferta con préstamos personales, opciones de inversión desde montos bajos y productos diferenciados como tarjetas garantizadas o premium, lo que le permite atender distintos perfiles de usuarios.

En paralelo, el negocio mantiene una trayectoria de crecimiento acelerado. Durante 2025, Klar incrementó sus ingresos entre 90 y 95 por ciento, y para el arranque de 2026 prevé un avance cercano a 60 por ciento, en línea con su presupuesto.

Este dinamismo se da pese a que la firma ya opera sobre una base más amplia, con ingresos mensuales superiores a 500 millones de pesos, lo que, reconoció Möller, implica mayores retos para sostener el ritmo de expansión.

Diversificación y potencial de mercado

A esto se suma la incorporación de pequeñas y medianas empresas, con un ritmo de incorporación de alrededor de 500 nuevas pymes por semana, lo que amplía su presencia más allá del segmento de consumo.

“Crecer de una base chiquita es muy fácil. Antes éramos una plataforma de nicho, hoy es mucho más amplia tanto en segmentos de ingresos como en gama de productos”, explicó Möller.

El directivo agregó que el potencial es aún mayor si se considera el nivel de informalidad en el país, donde una parte importante de la población y de las pymes permanece fuera del sistema financiero.