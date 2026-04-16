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Análisisjueves, 16 de abril de 2026

Querétaro: lecciones para impulsar la educación

por Marco A. Fernández Martínez y Javier Patiño García

El punto más importante aquí no es que el estado hoy tenga mejores números y algunos logros. Lo relevante es cómo lo ha conseguido.

En tiempos en que tantas decisiones educativas se toman con una visión cortoplacista, fragmentación y escasa coordinación, Querétaro deja lecciones valiosas que el Gobierno federal haría bien en observar con atención.

Los autores agradecen a las autoridades de la Secretaría de Educación de Querétaro, a Sandra Reyes y a Karla Contreras por su apoyo en la realización del estudio.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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