Resuena / Atletas trans en el deporte: equidad y exclusión

Por Ale Alcántara

Se habla mucho de equidad. Y claro que importa. Pero también vale la pena preguntarse qué significa realmente cuando se usa para tomar decisiones como esta.

Porque no es la primera vez que la idea de “proteger el deporte femenino” aparece en este tipo de discusiones. Y no siempre ha sido para incluir.

Desde mi lugar, como mujer cis, podría pensar que esto me beneficia. Que se trata de cuidar un espacio que también nos costó mucho ganar. Pero honestamente, no es así como se siente.

Más bien genera otra pregunta: ¿a quién se está dejando fuera para sostener esa idea de protección?

Y cuando algo no encaja del todo, la respuesta sigue siendo bastante conocida: se marca el límite.

Eso es lo que incomoda de esta decisión. No solo la exclusión en sí, sino la facilidad con la que se llega a ella.

Entonces, ¿por qué algunas sí?

No tengo una solución clara. Sería ingenuo decir que esto es sencillo. Pero sí creo que hay formas de acercarse al problema sin que el punto de partida sea cerrar la puerta.

Porque cuando eso pasa, no solo se resuelve una categoría. También se envía un mensaje.

Como mujer cis, no siento que mi lugar esté en riesgo. Pero sí me inquieta que, otra vez, la pertenencia dependa de cumplir con ciertos criterios que no todas pueden cumplir. Y que eso se presente como lo más razonable.

El deporte ha cambiado antes. No porque fuera fácil, sino porque hubo quienes insistieron en que podía ser distinto.

Tal vez esta es otra de esas veces.

Porque al final, más allá de quién gana o pierde, el deporte también decide algo más básico: quién puede estar ahí sin tener que demostrar todo el tiempo que merece estar.

@soyalcantara_