Resuena / Cuando la “normalidad” ya no nos resuena…

Desde muy temprana edad aprendemos una lección en la vida: existen las “personas normales” y las demás. No siempre se dice con esas palabras, pero en la escuela, en la familia y en los medios comunicación, la “normalidad” se repite como un guion y todo lo que se sale de ese guion, se nombra como excepción, desviación o problema. Aprendemos también que en nuestra sociedad, unas vidas se celebran y otras se corrigen, como si fuera una línea invisible que separa lo aceptable de lo cuestionable.

Para muchas personas LGBTIQ+, la “normalidad” aparece como una de las primeras fronteras y formas de exclusión. No solo marca lo que se espera de ti, sino también aquello que debes ocultar, corregir o negar, aprendemos a leer gestos, silencios y miradas: “no hables así”, “no te vistas así”, “eso no es normal”.

El problema con la “normalidad” es que se entiende como el destino deseable, como la meta implícita a la que hay que aspirar para ser una personas aceptada, querida y reconocida, desde la infancia se presenta como una promesa: si haces esto, si te comportas así, si deseas de esta manera, todo estará bien, pero esa promesa no está diseñada para todes. Yo siempre lo he dicho, la “normalidad” es muy relativa porque es una construcción social que cambia según la época, el lugar y quienes la nombran. Mi normalidad nunca será igual a tu normalidad.

La trampa de lo “normal” es que se disfraza de sentido común, se presenta como algo natural y esta muy lejos de serlo, porque responde a relaciones de poder: ¿Quién define qué es normal, desde dónde y con qué consecuencias?. Históricamente, lo “normal” ha sido lo heterosexual, lo cisgénero, lo blanco, lo joven o lo sano, entre muchas otras características que seguro ya te vinieron a la mente, pero la realidad es que yo, como millones de personas, no encajo en ese molde de normalidad.

Pensar un futuro más justo, implica cuestionar la normalidad como medida de valor, implica dejar de pensar que hay una sola y correcta manera de vivir, de amar o de existir, implica reconocer que la diversidad no es una anomalía sino una condición básica de lo humano, necesitamos entender que la diversidad es la normalidad. En ese sentido, cuestionar la normalidad será siempre un acto político, todas las personas deberíamos preguntarnos: ¿Por qué ciertas vidas necesitan justificarse y otras no?, ¿Por que hay personas que por el simple hecho de existir, parecería que necesitan ser corregidas y otras no?, ¿Por qué algunas identidades deben explicarse constantemente, mientras otras se asumen como “lo normal”?