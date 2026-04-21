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resuena - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Colectivo RESUENA

Análisismartes, 21 de abril de 2026

Resuena / Cuando la “normalidad” ya no nos resuena…

Tal vez el día que dejemos de dividir el mundo entre “personas normales” y las demás, estaremos viviendo en una realidad más justa, más honesta y paradójicamente, mucho más habitable para todes.

Por hoy no me queda mas que preguntarte… ¿Para ti qué es lo normal?

Por Mario Bustamante - @mariobustaman

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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