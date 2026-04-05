Seguridad no depende de miedo, sino de criterio
Hace unos días, un padre de familia me buscó con preocupación. No había pasado nada grave. Nadie había sido agredido. No había un delito que denunciar. Pero algo no le cuadraba.
Me dijo: “Luis, siento que algo está cambiando. No sé explicarlo, pero ya no me siento igual de tranquilo”.
Esa frase, aparentemente simple, es profundamente poderosa.
Porque la seguridad no se rompe cuando ocurre un incidente. Se empieza a fracturar cuando perdemos certeza.
Le pedí que me explicara qué había notado.
Me habló de actitudes distintas en la calle, de comentarios más agresivos en redes, de discusiones que antes no existían y ahora escalan rápidamente. Nada aislado. Nada extremo. Pero sí diferente.
Y ahí está la clave.
Los grandes problemas de seguridad no comienzan con grandes eventos. Comienzan con pequeños cambios que muchos deciden ignorar.
Le dije algo que hoy comparto contigo: “No se trata de tener miedo. Se trata de aprender a leer el entorno antes de que el entorno te rebase”.
Y eso cambia todo.
Porque cuando una persona desarrolla criterio, deja de reaccionar y empieza a anticipar.
Primer aprendizaje: observar no es desconfiar, es proteger
Le propuse un ejercicio simple: Durante una semana, sin alterar su rutina, solo observar.
• ¿Quién entra y sale de su entorno?
• ¿Qué comportamientos se repiten?
• ¿Qué se siente distinto?
A los tres días me volvió a buscar. Había detectado algo claro: no era un evento, era un ambiente más tenso. Y eso permitió tomar decisiones a tiempo.
Segundo aprendizaje: pequeños ajustes, grandes diferencias
No cambió su vida. No dejó de salir. No generó miedo en su familia.
Solo hizo ajustes inteligentes:
• Definieron puntos de contacto y horarios claros.
• Evitaron zonas innecesarias en ciertos momentos.
• Fortalecieron comunicación entre ellos.
• Redujeron exposición innecesaria en redes.
. A quién consultar, quién tiene y actúa con información y cabeza fría. Nada Extremo, todo estratégico.
La seguridad efectiva no es visible. Es preventiva.
Tercer aprendizaje: la familia como primer círculo de protección
Algo que transformó su entorno fue una conversación sencilla en casa. No hablaron de miedo. Hablaron de responsabilidad.
Explicaron a sus hijos y cercanos:
• Cómo identificar situaciones incómodas.
• A quién acudir.
• Cómo reaccionar sin entrar en pánico.
. Códigos, señales y mensajes de familia. Eso generó algo mucho más poderoso que cualquier medida externa: ¡CONFIANZA! Las familias que conversan, reaccionan mejor.
Cuarto aprendizaje: comunidad, el factor que muchos olvidan
Le hice una pregunta directa: “¿Conoces a tus vecinos o solo los ves?” Ese mismo fin de semana organizaron una reunión pequeña. Sin agenda. Sin formalidad. Solo cercanía.
Lo que ocurrió después fue natural: se generó comunicación, intercambio de información y apoyo.
La seguridad no se impone. Se construye. Y cuando hay comunidad, el riesgo disminuye.
Quinto aprendizaje: no todo lo que se ve es verdad, pero sí impacta
Otro punto clave fue el manejo de la información. Había estado consumiendo contenido constante, muchas veces sin contexto.
Le pedí algo muy puntual:
• Limitar fuentes.
• Validar antes de compartir.
• No reaccionar en automático.
En pocos días, su percepción cambió. No porque el mundo fuera distinto. Sino porque ahora lo entendía mejor.
El resultado:
Semanas después me dijo algo que resume todo:
“No estoy más seguro que antes… pero sí estoy mucho mejor preparado”.
Y esa es la diferencia entre vivir con miedo y vivir con inteligencia.
La seguridad no depende de eliminar todos los riesgos. Eso no existe.
Depende de tres cosas que sí están en nuestras manos:
• Criterio para entender.
• Disciplina para actuar.
• Comunidad para sostener y ser Solidario.
Cuando una persona fortalece esas tres, deja de ser vulnerable y se vuelve capaz.
Y cuando muchas personas lo hacen ¡La sociedad cambia para bien!
la verdadera seguridad no se construye reaccionando… se construye anticipando.
Hacer el bien, haciéndolo bien ¡JUNTOS Y UNIDOS!
@LuisWertman