Ucrania e Irán, un nuevo orden

Kennedy lo aborda desde otro enfoque, en el sentido de que las potencias se debilitan cuando sus ambiciones estratégicas superan su base económica, fiscal e industrial, lo que también ocurre en Washington y Moscú.

La realidad es que naciones intermedias como Ucrania e Irán están demoliendo el mito de la invencibilidad de las grandes potencias, en un contexto marcado por la irracionalidad geopolítica y la insensatez.

Rusia afirmó tomar Kiev en 72 horas, y ya han pasado cuatro años desde el inicio del conflicto; mientras que Estados Unidos se declaró triunfante a las pocas horas de su intervención en Irán, cuando la realidad es que pasó al ridículo en minutos.

Los escenarios no son alentadores. Si Irán resiste, Estados Unidos perderá credibilidad, autoridad moral, trillones de dólares tirados a la basura y, sobre todo, la narrativa de su invencibilidad.

El nuevo orden mundial que se está construyendo es difícil de predecir; lo único claro es que transitamos hacia un mundo más fragmentado y volátil, donde el multilateralismo se ha agotado y será prácticamente irreconocible en los próximos años.

En este escenario, México ha logrado posicionarse con ventaja al mantener distancia, dignidad y una política exterior que privilegia su independencia y soberanía.