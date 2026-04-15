Un Mundial para todas y todos

Se acerca el comienzo de la Copa FIFA 2026 y la pasión por el futbol se siente en todos lados. Por tercera ocasión, México será sede mundialista; primero lo fue en 1970, luego en 1986 y, 40 años después, en 2026 volverá a ocupar un lugar en la historia deportiva, convirtiéndose en el primer país en albergar la copa mundial tres veces.

El partido inaugural tendrá lugar el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, entre las selecciones de México y Sudáfrica; y con este encuentro iniciarán las hazañas de los 48 equipos nacionales en estadios de la capital de nuestro país, Guadalajara y Monterrey, al igual que varias ciudades de Canadá y Estados Unidos.

En Sonora nuestro corazón está puesto en el beisbol y el basquetbol, pero el futbol siempre nos contagia de emoción, pues se trata del deporte más practicado en el mundo y que posee el mayor número de aficionadas y aficionados. Se juega en las calles, en las escuelas, en las playas, en cualquier sitio... pues no se requiere más que dos porterías imaginarias y cualquier cosa que se parezca a un balón.

La visión de la presidenta Claudia Sheinbaum es llevar la emoción de la Copa Mundial 2026 más allá de los estadios profesionales y llegar a cada rincón de México. Que todas y todos podamos disfrutar de los partidos entre las selecciones nacionales y --¡por qué no!-- ser una jugadora o un jugador más. De esto se trata el “Mundial Social”, estrategia de política pública que en los últimos meses ha anunciado la presidenta de la República para impulsar el deporte, la cultura y la salud.

El Mundial Social está integrado por diferentes acciones que incluyen la participación del Gobierno de México, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como de las propias comunidades, entre ellas: la construcción y recuperación de más de 3 mil 600 canchas de futbol y de espacios públicos; la organización de copas de futbol de niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores y otras categorías; y 74 torneos llamados “mundialitos”.

Igualmente, miles de actividades culturales y turísticas, como cursos relacionados con el deporte; la celebración de las Fiestas México 2026; una nueva aplicación digital llamada “Conoce México”; el recorrido por 250 rutas turísticas naturales, de playa, gastronómicas y culturales; tres Récord Guinness; actividades en las capitales de las entidades federativas y los Pueblos Mágicos, y otras.

Ejemplo de estos esfuerzos es el Comité Estatal de Proyectos Comunitarios para el Mundial Social, que este domingo se conformó en el municipio de Agua Prieta por iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en coordinación con el Gobierno estatal y los gobiernos municipales, para ampliar la infraestructura deportiva de Sonora rumbo a la Copa Mundial 2026 con el objetivo de fomentar la práctica masiva del deporte en las comunidades.