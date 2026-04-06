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Ciencia y Saludlunes, 6 de abril de 2026

Así funciona el sistema de cámaras de Artemis II, que permite capturar imágenes nunca antes vistas

Aunque pequeñas, una de las 32 cámaras cuenta con cuatro dispositivos especializados y modificados que están montados en las alas de los paneles solares de la nave

EFE

La cápsula espacial transporta 32 cámaras y dispositivos —una cifra que incluye cualquier instrumento con una lente capaz de capturar fotos o vídeo—, ubicados tanto en el interior como en el exterior de la nave.

“Estos sistemas brindan soporte a la ingeniería, la navegación, el monitoreo de la tripulación y una variedad de actividades de divulgación y de ciencia lunar”, detalló la NASA en un comunicado.

Un sistema ya probado

A esto se suma la cámara de navegación óptica que proporciona imágenes de alta resolución al algoritmo de visión artificial de la nave, permitiendo determinar la posición y la velocidad de Orión con respecto a la Tierra.

Pequeñas pero funcionales

La conocida compañía GoPro también ha enviado a bordo de Orión sus cámaras, con cuatro dispositivos especializados y modificados que están montados en las alas de los paneles solares de la nave.

Este domingo los astronautas ensayarán la exploración espacial de seis horas prevista para el 6 de abril, en la que serán fundamentales las cámaras. 

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