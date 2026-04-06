Aunque pequeñas, una de las 32 cámaras cuenta con cuatro dispositivos especializados y modificados que están montados en las alas de los paneles solares de la nave

EFE

La cápsula espacial transporta 32 cámaras y dispositivos —una cifra que incluye cualquier instrumento con una lente capaz de capturar fotos o vídeo—, ubicados tanto en el interior como en el exterior de la nave.

“Estos sistemas brindan soporte a la ingeniería, la navegación, el monitoreo de la tripulación y una variedad de actividades de divulgación y de ciencia lunar”, detalló la NASA en un comunicado.

Un sistema ya probado

A esto se suma la cámara de navegación óptica que proporciona imágenes de alta resolución al algoritmo de visión artificial de la nave, permitiendo determinar la posición y la velocidad de Orión con respecto a la Tierra.

Pequeñas pero funcionales

La conocida compañía GoPro también ha enviado a bordo de Orión sus cámaras, con cuatro dispositivos especializados y modificados que están montados en las alas de los paneles solares de la nave.

Este domingo los astronautas ensayarán la exploración espacial de seis horas prevista para el 6 de abril, en la que serán fundamentales las cámaras.