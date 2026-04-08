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Ciencia y Saludmiércoles, 8 de abril de 2026

¿Cuánto perjudican los robots al medio ambiente?

Cada robot es el resultado de una compleja cadena de producción que involucra minería intensiva, consumo energético elevado y procesos industriales que dejan una huella ambiental significativa

EFE

“Precisamente los erizos se ven especialmente amenazados por los robots cortacésped, porque ante el peligro instintivamente se hacen una bola en lugar de huir”, enfatizó.

La Unión de Municipios Alemanes agrupa 3.200 localidades germanas con una población de 54 millones de personas, de acuerdo con sus propias informaciones.

“Precisamente los erizos se ven especialmente amenazados por los robots cortacésped, porque ante el peligro instintivamente se hacen una bola en lugar de huir”, enfatizó.

La Unión de Municipios Alemanes agrupa 3.200 localidades germanas con una población de 54 millones de personas, de acuerdo con sus propias informaciones.

Cuánto contaminan los robots

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