La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que, pese a los momentos difíciles que enfrenta el mundo, México tiene razones para mantener el optimismo

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

“La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país. Le ha dado, pero necesitamos que le dé todavía más”, comentó.

Bajo esa lógica, destacó el compromiso anunciado por el sector bancario para aumentar el crédito en la economía mexicana, al pasar de 38 a 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años.

Al respecto, recordó que a un año del acuerdo firmado entre la banca y el gobierno para ampliar el crédito a las pequeñas y medianas empresas (pymes), el sector ya colocó más de 26 mil millones de pesos entre más de 17 mil nuevos negocios.

El monto equivale a un avance de 26.8 por ciento frente a la meta de aumentar en 30 por ciento el financiamiento a este segmento hacia 2030. ”Evidentemente necesitamos avanzar en la digitalización y todo este proceso para aumentar los créditos”, mencionó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que, pese a los momentos difíciles que enfrenta el mundo, México tiene razones para mantener el optimismo, apoyado en la fortaleza del peso, la solidez del sistema financiero y el papel del Banco de México (Banxico).

La presidenta aseguró que México cuenta con un sistema financiero sólido, aunque reconoció que uno de los grandes pendientes sigue siendo acelerar el crecimiento económico, pero con un enfoque que permita elevar el bienestar de la población.