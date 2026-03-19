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Finanzasjueves, 19 de marzo de 2026

México tiene base sólida para crecer más, afirma Hacienda

El titular de la SHCP sostuvo que la estabilidad macroeconómica y la fortaleza institucional colocan al país en una posición favorable, aunque aún persisten rezagos en inclusión financiera

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

México tiene estabilidad económica ante volatilidad global

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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