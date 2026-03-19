México tiene base sólida para crecer más, afirma Hacienda











Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Édgar Amador Zamora aseguró que una banca eficiente puede acelerar el desarrollo económico. / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

CANCÚN.- La economía mexicana tiene la capacidad para detonar una mayor inversión productiva, pero es necesario que el sector público trabaje de la mano con el sistema financiero para lograr un crecimiento de largo plaz o, según Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria, el funcionario dijo que para lograr este objetivo el sector público debe preservar la estabilidad económica, fortalecer el marco institucional, al igual que impulsar las condiciones para una mayor inversión productiva.

Del lado del sistema financiero, agregó, es necesario seguir ampliando el crédito, profundizar la inclusión financiera, apoyar a las empresas y acompañar la modernización económica del país.

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Hoy tenemos condiciones para dar el siguiente paso y convertir esa estabilidad en más financiamiento, inversión y oportunidades para los mexicanos. Para lograrlo, necesitamos seguir trabajando con una visión compartida. Édgar Amador, titular de

De acuerdo con el funcionario, una banca eficiente, con crédito bien canalizado y en coordinación con las autoridades, puede acelerar el desarrollo económico, impulsar la inclusión y ampliar el bienestar de manera sostenida.

La presidenta Claudia Sheinbaum también está presente en la 89 Convención Bancaria. / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Para Amador Zamora, México mantiene bases macroeconómicas sólidas, finanzas públicas sostenibles y un sistema financiero robusto, condiciones que, dijo, permiten impulsar la inversión, fortalecer la capacidad productiva y generar oportunidades de desarrollo.

Amador Zamora subrayó que, aun con un escenario internacional complejo, la economía mexicana ha mantenido estabilidad y resiliencia, lo que le permite perfilar un crecimiento sólido y sostenido hacia 2026, apoyado además por revisiones al alza en las previsiones económicas de organismos internacionales.

El encargado de las finanzas públicas del país consideró que esta estabilidad no sólo permite resistir mejor el entorno internacional, sino mirar hacia adelante con mayor certidumbre , sobre todo por la integración de México con América del Norte, su fortaleza industrial y la capacidad productiva de sus empresas.