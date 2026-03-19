El organismo determinó que las empresas limitaron tanto a clínicas y hospitales privados como a usuarios que requerían de este recurso, incluso durante la crisis por la pandemia de Covid-19

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Esta situación, añadió el organismo regulador, provocó que las clínicas y hospitales privados que tenían contratos con las compañías señaladas no pudieran acceder a mejores condiciones para adquirir oxígeno medicinal.

Además, los contratos estipulaban una renovación automática del servicio e incluían penalizaciones por su terminación anticipada.

“Grupo Infra y Praxair proveen oxígeno medicinal a clínicas y hospitales, estas empresas son de los proveedores más relevantes en diversas regiones del país”, destacó la CNA.

Ante esta situación, el Pleno de la CNA impuso una multa de 723 millones de pesos a Grupo Infra, así como de 68 millones de pesos a Praxair.

Las empresas afectadas podrán interponer las acciones judiciales correspondientes ante los tribunales especializados en la materia.