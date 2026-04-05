Concanaco Servytur asegura que los bloqueos golpean de manera directa a micro, pequeñas y medianas empresas, comercios y negocios familiares

EFE

También pidió garantizar corredores de libre tránsito para mercancías, alimentos, medicinas y bienes esenciales, así como reforzar la información pública en tiempo real sobre cierres, rutas alternas, tiempos de respuesta y riesgos operativos.

También llamó a la ciudadanía y al sector productivo a mantenerse informados por canales oficiales, considerar rutas alternas y reportar incidentes a las autoridades.