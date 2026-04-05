elsoldemexico
Finanzasdomingo, 5 de abril de 2026

Sector privado pide diálogo para evitar que los bloqueos de este 6 de abril afecten a empresas

Concanaco Servytur asegura que los bloqueos golpean de manera directa a micro, pequeñas y medianas empresas, comercios y negocios familiares

EFE

También pidió garantizar corredores de libre tránsito para mercancías, alimentos, medicinas y bienes esenciales, así como reforzar la información pública en tiempo real sobre cierres, rutas alternas, tiempos de respuesta y riesgos operativos.

También llamó a la ciudadanía y al sector productivo a mantenerse informados por canales oficiales, considerar rutas alternas y reportar incidentes a las autoridades.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Betty Zanolli

Scrutopia: la herejía que devela nuestra realidad (II)

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / Tan lejos-tan cerca: Ruta de la amistad

daniel h roj - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Daniel Hernández Aldaco

Esclavos de hoy vs los de ayer

image
Felipe Arizmendi

Encuentro de traductores indigenas

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES