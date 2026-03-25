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Finanzasmiércoles, 25 de marzo de 2026

Data / Aumentan compradores digitales

El comercio electrónico en México vive un auge histórico, con más de 77 millones de compradores digitales en 2025

Rubén Romero / El Sol de México

Casi 66 millones de personas realizaron la compra de un producto o servicio a través de canales digitales. Según la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), esta tendencia continuará en aumento

Reportero de finanzas sobre historias donde la iniciativa privada, empresas y tecnología conectan con la vida cotidiana

Ruben Romero
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