Data / Sí saben qué es un negocio responsable

FINANZAS

United Airlines absorberá impacto de 6 mil mdd por el cierre del estrecho de Ormuz y ajustará el precio de sus boletos

El encarecimiento del combustible derivado del conflicto entre EU e Irán provocará que la aerolínea aumentará los precios de sus billetes para compensar y espera recuperar hasta el 90% del sobrecosto en el tercer trimestre