Data / Sí saben qué es un negocio responsable

Finanzasjueves, 16 de julio de 2026Data / Sí saben qué es un negocio responsableSolo el 19% logra cuantificar su impacto financieroFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Redacción / El Sol De MéxicoFinanzasLa DataNegociosNOTAS RELACIONADASFINANZASPrecios del petróleo caen casi 3%, su menor nivel desde el inicio de la guerra entre EU e IránFINANZASClaudia Sheinbaum se endeuda más que AMLOMUNDOPetrolero ruso da un respiro a Cuba en medio de la crisis energéticaMás NoticiasFINANZASHabitaciones de hotel se encarecen en el arranque del verano; turistas pagan hasta 12% más que hace un añoEl aumento es atípico y se puede deber a la alta demanda de hospedaje en las ciudades sede del Mundial de futbol, expuso analista FINANZASMínimo, el apoyo por retiro de desempleo que brindan las aforesEl monto representa menos de 10 por ciento del saldo acumulado, lo que apenas permite sobrevivir, comenta una ahorradoraFINANZASEU impone aranceles del 25% a productos de Brasil tras concluir investigación comercialLa medida surge después de que EU determinara que algunas prácticas del gobierno de Brasil restringen el comercio estadounidenseFINANZASRobo de autos asegurados en México disminuye 16.2% y alcanza su nivel más bajo desde la pandemiaLa AMIS indicó que del total de robo de autos asegurados que se registraron en los últimos 12 meses, el 53 por ciento se realizó con violenciaFINANZASUnited Airlines absorberá impacto de 6 mil mdd por el cierre del estrecho de Ormuz y ajustará el precio de sus boletosEl encarecimiento del combustible derivado del conflicto entre EU e Irán provocará que la aerolínea aumentará los precios de sus billetes para compensar y espera recuperar hasta el 90% del sobrecosto en el tercer trimestreFINANZASChipotle abre su primer restaurante en México La cadena estadounidense abrió su primer restaurante en Nuevo León de la mano de Alsea, con lo que inicia su estrategia de expansión en el mercado mexicanoFINANZASFamilias elevaron su consumo por el Mundial de Futbol en MéxicoEl evento deportivo incentivó el gasto en productos como pantallas o en servicios para ver los partidos, indicaron analistasFINANZASCrece demanda de servicios para mascotas; dueños se preocupan más por salud y bienestarLas consultas con veterinarios mediante plataformas digitales aumentaron un 41 por ciento en México durante el último año, indica la empresa IkéFINANZASAutos chinos ya representan uno de cada 10 autos que se venden en MéxicoEspecialistas destacan que marcas como MG Motor, Changan, Geely o JAC aprovechan la participación del Estado chino para absorber impactos arancelarios y mantenerse competitivasFINANZASData / Comercio con Suiza está en nivel récordSuiza destaca como uno de los principales proveedores globales de insumos de alta tecnología para el sector salud y de manufactura avanzada en MéxicoLO+VISTO1GOSSIP¿Por qué le dicen licenciada a Karina Torres? El origen del apodo de la participante de “LCDLF” 20262GOSSIPEl fracaso enseña más que el éxito: José Ramón Fernández presenta su libro de memorias “El protagonista”3GOSSIPThe Batman II: Matt Reeves presenta primer adelanto, pero vuelve a retrasar su estrenoCOLUMNASJuan Veledíaz Fuera de Agenda / Son inseparablesRogelio VarelaCorporativo / El desembarco de XPengSamuel GarcíaEl Observador / Mazzucato y la gran omisión del Plan MéxicoOpinión 51Sophia Huett / Lo que también protege a un policíaLO+RECIENTEFINANZASPetróleo cierra con alza de más de 2% ante tensión en Medio OrienteFINANZASWTTC busca las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo; lanzan dinámica para nominar candidatasFINANZASData / Petrobras supera por amplio margen la producción de Pemex antes de su alianzaFINANZASEl SAT quiere saber cuánto y cómo evaden impuestos; pone lupa a contribuyentesNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESTema aclarado OsvaldoCARTONESUn mal rato Rubén