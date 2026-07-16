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Finanzasjueves, 16 de julio de 2026

Data / Sí saben qué es un negocio responsable

Solo el 19% logra cuantificar su impacto financiero

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Redacción / El Sol De México

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