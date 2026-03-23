Ventas minoristas arrancan el año al alza

Los ingresos por ventas al menudeo en el país hilaron 13 meses de incrementos en su comparación anual

Juan Luis Ramos / El Sol de México

De esta manera, las ventas minoristas en el país hilaron 13 meses de incrementos en su comparación anual.

En su comparación mensual, los ingresos por ventas minoristas aumentaron uno por ciento, con lo que revirtieron la contracción registrada en diciembre.

El Inegi también publicó datos sobre ingresos por servicios correspondientes al primer mes del año, los cuales cayeron 0.7 por ciento en comparación con enero de 2025.

Con esta caída, el sector servicios rompió una racha de 42 meses consecutivos de tasa de crecimiento anuales positivas.

En su comparación con el mes previo, el sector tuvo un alza de 0.3 por ciento, lo que implicó un rebote respecto al cierre del año previo.