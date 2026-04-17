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Finanzasviernes, 17 de abril de 2026

Data / Enfermedades crónivas y la mortalidad mundial

Las ENT provocan 41 millones de muertes cada año

Redacción / El Sol De México

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