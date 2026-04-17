Finanzasviernes, 17 de abril de 2026
Data / Enfermedades crónivas y la mortalidad mundial
Las ENT provocan 41 millones de muertes cada año
Redacción / El Sol De México
Las ENT provocan 41 millones de muertes cada año
Redacción / El Sol De México
Las enfermedades crónicas, también conocidas como enfermedades no transmisibles (ENT), se han consolidado como el principal desafío para la salud pública a nivel mundial. De acuerdo con estimaciones recientes, este grupo de padecimientos es responsable de entre el 71% y el 75% de todas las muertes anuales, lo que refleja su enorme impacto en la población global.