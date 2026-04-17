Data / Enfermedades crónivas y la mortalidad mundial

La relación había sido suspendida durante más de ​seis años debido a ‌problemas relacionados con el ⁠reconocimiento del Gobierno

A cuatro años del paquete, la mayoría de los productos se incrementaron a doble dígito, de acuerdo con el Inegi

Las enfermedades crónicas, también conocidas como enfermedades no transmisibles (ENT), se han consolidado como el principal desafío para la salud pública a nivel mundial. De acuerdo con estimaciones recientes, este grupo de padecimientos es responsable de entre el 71% y el 75% de todas las muertes anuales, lo que refleja su enorme impacto en la población global.