Finanzasjueves, 19 de marzo de 2026
Data / Prefieren dejarlo todo antes que el celular
Una encuesta de Sinch reveló que el 72% de los encuestados no podría prescindir de su teléfono ni siquiera un fin de semana
Redacción / El Sol De México
Una encuesta de Sinch reveló que el 72% de los encuestados no podría prescindir de su teléfono ni siquiera un fin de semana
Redacción / El Sol De México
Aunque la tecnología de telefonía móvil ha logrado avances increíbles, la encuesta subraya que en los próximos 50 años y más, los teléfonos inteligentes seguirán siendo el lugar de preferencia para comunicarse con amigos, familiares y empresas.