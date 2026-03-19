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Finanzasjueves, 19 de marzo de 2026

Data / Prefieren dejarlo todo antes que el celular

Una encuesta de Sinch reveló que el 72% de los encuestados no podría prescindir de su teléfono ni siquiera un fin de semana

Redacción / El Sol De México

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