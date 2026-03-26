Finanzasjueves, 26 de marzo de 2026
Data / Principal fuente de conflictos Entre Vecinos
La principal fuente de conflictos entre vecinos es el ruido excesivo, representando alrededor del 15% de las quejas
Alejandro Alvarado / El Sol de México
La principal fuente de conflictos entre vecinos es el ruido excesivo, representando alrededor del 15% de las quejas
Alejandro Alvarado / El Sol de México
En México, el ruido generado por vecinos suele ser la principal fuente de conflictos en las ciudades donde habitan. A éste le siguen la basura de los vecinos, los problemas de estacionamiento y los problemas relacionados con las mascotas ajenas.