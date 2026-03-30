La Casa Blanca decidirá “caso por caso” si permite la llegada de otros petroleros a la isla; México está en conversaciones con empresas privadas para vender crudo a empresas en ese país

EFE, AFP y Reuters

Pero Trump señaló el domingo que estaba dando marcha atrás y expresó su comprensión por la necesidad de energía del pueblo cubano.

El Anatoly Kolodkin estaba a la espera de descargar en el puerto de Matanzas, informó el Ministerio de Transporte de Rusia.

El Kremlin dijo que había planteado la cuestión del petrolero durante las conversaciones con Estados Unidos, pero que Rusia consideraba que tenía el deber de apoyar a sus “amigos” en Cuba.

“De hecho, este tema se planteó con antelación durante los contactos con nuestros socios estadounidenses”, dijo a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Añadió que “la desesperada situación en la que ahora se encuentran los cubanos no puede, por supuesto, dejarnos indiferentes, así que seguiremos trabajando en este asunto”.

La llegada del buque no significa que Estados Unidos haya cambiado su política de bloqueo contra la isla, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La Casa Blanca decidirá “caso por caso” si permite que nuevos barcos con crudo, vital para la exangüe economía cubana, puedan ingresar a puertos cubanos, indicó.

En las últimas semanas ha empezado a fluir algo de combustible importado al incipiente sector privado en la isla, alrededor de 30 mil barriles en lo que va de año, aproximadamente 4.8 millones de litros, según publicó la agencia Reuters.

“Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba (...) Hay varias empresas, no solamente una”, afirmó Sheinbaum.

La pequeña y mediana empresa privada existen en Cuba desde 2021 tras más de medio siglo de prohibición oficial. En marzo pasado, el gobierno de La Habana autorizó además la creación de empresas mixtas entre el Estado y el sector privado.