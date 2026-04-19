Representantes de cámaras empresariales y especialistas coinciden en que la visita de Jamieson Greer será para preservar el acuerdo entre las tres naciones, pero las presiones se mantendrán latentes

Miguel Ángel Ensástigue, Juan Luis Ramos y Rubén Romero / El Sol de México

José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) -organismo que ha mantenido reuniones en Washington con empresarios- explicó que el sector privado apuesta por preservar el tratado como un acuerdo trilateral y fortalecer sus principios de libre comercio.

En tanto, Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), coincidió con los dirigentes del CCE y de Coparmex en que a nadie le convendría tener un acuerdo meramente bilateral, es decir, solo entre México y Estados Unidos.

La presión continuará

“Habrá buenas intenciones, pero seguirá la presión”, dijo a El Sol de México la también coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana.

A ello, dijo, se suma el calendario electoral estadounidense, donde la relación con México terminará por estar presente de manera directa o indirecta en la boleta, lo que incrementa la presión para que el gobierno mexicano muestre resultados en temas sensibles para Washington.

Para Contreras, si bien se ha manejado la posibilidad de un acuerdo entre México y Estados Unidos, solo ha sido una herramienta de presión por parte del gobierno del país vecino del norte.

“No me imagino dos acuerdos separados”, afirmó al destacar que la naturaleza trilateral del tratado se mantendrá debido a la profunda interdependencia productiva en América del Norte, especialmente en las cadenas de suministro y el constante tránsito de insumos y productos.

Acuerdo parcial

Marco Oviedo, economista y estratega para América Latina en XP Investments, consideró que el encuentro podría abonar a un posible acuerdo parcial, en un contexto donde gran parte de los temas ya han sido discutidos entre las partes.

“Yo creo que podemos tener un avance sobre un acuerdo parcial en el T-MEC. Si es que ya están la mayoría de las cosas y temas relevantes discutimos y avanzados por las partes. Solo falta ver que quiere hacer Trump. Quizás ya dé una pista”, señaló.

No obstante, matizó que el alcance de la visita dependerá de las señales que surjan tras los encuentros. “La visita es una señal positiva, pero hay que ver si da más señales concretas”, añadió.

Desde otra perspectiva, James Salazar, subdirector de análisis económico de Kapital Grupo Financiero, recordó que dicha visita es parte del proceso natural de negociación, más que como un evento que detone definiciones inmediatas.

No obstante, consideró que uno de los temas que podría cobrar relevancia durante la visita son las reglas de origen, un punto que ha sido mencionado por autoridades estadounidenses.

Salazar destacó que para los mercados financieros el proceso aún no representa un factor de volatilidad relevante, aunque el impacto podría comenzar a reflejarse más adelante, dependiendo de factores políticos.

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Agregó que pese a la complejidad de las negociaciones, el escenario base sigue siendo la continuidad del acuerdo trilateral. “Independientemente de la retórica que suele tener el presidente Trump, la intención es que se mantenga trilateral. Nadie quiere darse un balazo en el pie”, concluyó el analista.