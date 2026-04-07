Este combustible proviene de Estados Unidos, con lo que los costos de las terminales de almacenamiento y reparto se mantienen altos, explicó analista

Juan Luis Ramos / El Sol de México

A ocho días de que se anunció el acuerdo, incluso hay 250 estaciones de servicio en todo el país que comercializan este combustible en 30 pesos o más por litro, según el seguimiento diario que realiza PETROIntelligence.

El miércoles de la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matinal que su gobierno busca un segundo acuerdo con empresarios gasolineros para bajar, aún más, el precio del diésel a nivel nacional

“Cabe señalar que dicho costo es establecido por el mercado y no está sujeto a regulación gubernamental ni de las estaciones de servicio”, dijo.

“Una disminución adicional hasta 28.30 pesos afectaría aún más el margen de las estaciones, pudiendo llevar a algunas a operar con pérdidas”, apuntó.

El especialista estimó que se irá viendo la baja en el precio promedio gradualmente aunque, subrayó, esto será regional debido a que la demanda no es homogénea en todo el país.

No obstante, Montufar destacó que desde el pasado sábado, cuando entró en vigor el actual estímulo de la Secretaría de Hacienda, no se ha visto que el precio promedio del diésel aumente, y se ha mantenido en 28.79.

“Esto rompe la tendencia alcista anterior donde todos los días el precio se incrementaba de dos a cinco centavos por litro”, concluyó.