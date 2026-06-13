El genoma mexicano no existe

Andrés Moreno Estrada ha dedicado su carrera a desmontar una idea arraigada: que existe un “genoma mexicano”. Desde el Biobanco Mexicano —uno de los proyectos más ambiciosos de genómica poblacional en América Latina— el científico estudia cómo la diversidad genética del país no sólo reescribe la historia de sus poblaciones, sino también abre la puerta a una medicina de precisión capaz de transformar diagnósticos, tratamientos y políticas de salud pública