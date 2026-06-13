El genoma mexicano no existe
Andrés Moreno Estrada ha dedicado su carrera a desmontar una idea arraigada: que existe un “genoma mexicano”. Desde el Biobanco Mexicano —uno de los proyectos más ambiciosos de genómica poblacional en América Latina— el científico estudia cómo la diversidad genética del país no sólo reescribe la historia de sus poblaciones, sino también abre la puerta a una medicina de precisión capaz de transformar diagnósticos, tratamientos y políticas de salud pública
Juan Luis Ramos / El Sol de México
Cuatro ultracongeladores a -80 grados resguardan 40 mil muestras de ADN provenientes de todo el país - Foto: Romina Solís / El Sol de México No son solo tubos etiquetados, son fragmentos de la historia de una nación, señaló el genetista - Foto: Romina Solís / El Sol de México Existe una diversidad genética profunda, con diferencias tan marcadas entre regiones, señala Moreno Estrada - Foto: Romina Solís / El Sol de México El investigador del Cinvestav explicó que las poblaciones indígenas de distintas zonas del país pueden presentar mayores diferencias genéticas entre sí que las observadas entre ciertos grupos de otros continentes - Foto: Romina Solís / El Sol de México Andrés Moreno Estrada encabezó uno de los proyectos más ambiciosos de genómica poblacional que se han desarrollado en México y América Latina: el Biobanco Mexicano - Foto: Romina Solís / El Sol de México Un grupo de investigadores encabezados por Moreno Estrada publicó en la revista Nature el artículo “El Biobanco Mexicano avanza la genómica poblacional y médica de diversas ancestrías” - Foto: Romina Solís / El Sol de México Andrés Moreno Estrada, durante sus estudios de doctorado, se formó en biomedicina, pero con un enfoque en biología evolutiva y genética de poblaciones - Foto: Romina Solís / El Sol de México En su laboratorio del Cinvestav, Moreno Estrada y su equipo estudian el ADN para comprender no solo la historia y la diversidad de una población, sino también sus condiciones de salud - Foto: Romina Solís / El Sol de México El estudio del Biobanco mexicano presentó la primera base de datos genómicos a escala nacional al analizar muestras de ADN de seis mil 57 individuos de 898 localidades rurales y urbanas en los 32 estados de México - Foto: Romina Solís / El Sol de México El Biobanco mexicano permitió contar con una resolución de 1.8 millones de marcadores genómicos con información vinculada sobre rasgos complejos y enfermedades, creando una valiosa base de datos nacional - Foto: Romina Solís / El Sol de México En México existen varios proyectos de biobancos, uno de los más grandes es el "Estudio Prospectivo de la Ciudad de México", con 150 mil muestras genéticas; sin embargo, está limitado a algunas alcaldías de la capital - Foto: Romina Solís / El Sol de México Andrés Moreno Estrada y su estudiante Carmina Barberena Jonás - Foto: Romina Solís / El Sol de México El investigador y su estudiante presentaron la plataforma MexVar, en enero de 2026, concebida como una herramienta de referencia para la medicina personalizada en la población mexicana - Foto: Romina Solís / El Sol de México De acuerdo con el investigador del Cinvestav un biobanco permite descubrir patrones de riesgo que afectan de manera distinta a cada población - Foto: Romina Solís / El Sol de México Entender la diversidad de la población, a partir de los estudios genéticos, puede marcar la diferencia entre un tratamiento eficaz y uno que apenas controla los síntomas de distintas enfermedades, señaló el investigador - Foto: Romina Solís / El Sol de México Para Moreno Estrada, cada muestra de ADN pertenece a una persona, a una historia y a una identidad colectiva - Foto: Romina Solís / El Sol de México