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Finanzasmiércoles, 13 de mayo de 2026

eBay rechaza los 56 mil mdd de GameStop

El presidente de la empresa dijo que la propuesta “no es ni creíble ni atractiva”

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Reuters

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Pocos detalles de financiación

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