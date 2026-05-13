eBay rechaza los 56 mil mdd de GameStop

Finanzasmiércoles, 13 de mayo de 2026eBay rechaza los 56 mil mdd de GameStopEl presidente de la empresa dijo que la propuesta “no es ni creíble ni atractiva”FacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:ReutersPocos detalles de financiaciónFinanzasEmpresasWall StreetNOTAS RELACIONADASFINANZASDemandan a Netflix por espiar y captar datos de menores para fomentar adicciónFINANZASAccionistas presionan a Google por alianza con gobiernosFINANZASDirectivos de Apple, Tesla y Boeing acompañarán a Trump en visita a ChinaMás NoticiasFINANZASData / Informalidad en México rebasa el promedio globalLa tasa de informalidad laboral en México se sitúa en un rango de entre 54.8% y 57%FINANZASCrédito en México empieza a resentir la inflación, tasas altas y menor impulso de remesasLa morosidad bancaria en México aumentó a 2.22% en un año por inflación, altas tasas de interés y menores remesas, afectando el ingreso familiar disponibleFINANZASProductores de frijol en Zacatecas denuncian que acuerdo por precio de 27 mil pesos la tonelada no se respetaEl Movimiento Campesino Zacatecano indicó que presentarán una denuncia en contra de la Secretaría del Bienestar, pues “coyotes” compran el kg de frijol en 9 pesos y lo revenden más caroFINANZASMéxico es el segundo país más complejo para hacer negocios, según reporteSegún el Global Business Complexity Index 2026, la complejidad para hacer negocios es impulsada por cambios regulatorios frecuentesFINANZASConsolidación fiscal avanza muy lento: S&PEs un fuerte llamado de atención ante el bajo crecimiento del PIB, el aumento de la deuda y el pago de intereses, indicaron analistasFINANZASTienditas llegan golpeadas al Mundial por inflación y menor consumoLa ANPEC aseguró que el encarecimiento de alimentos, el IEPS y la prolongada cuesta de enero debilitaron al pequeño comercio, que ve en el Mundial más una esperanza que una solución económicaFINANZASBanxico combate activamente a la inflación, afirma subgobernador Omar MejíaDijo que la Junta de Gobierno de Banxico será cautelosa, pero ello no quiere decir que exista una “inacción” por parte del organismoFINANZASVisitantes fronterizos impulsan turismo internacional a MéxicoLa llegada de visitantes internacionales por avión cayó en marzo 7.5% a tasa anual, su segunda baja consecutiva en el añoFINANZASExiste una deuda pendiente en cobertura de seguros para autos y salud en México: AMISLa industria aseguradora mexicana alcanzó un crecimiento récord y pagos diarios millonarios, pero solo 23% de la población cuentan con seguroFINANZASActividad industrial suma tres meses a la baja en marzoLa industria mexicana profundizó su desaceleración durante marzo, con retrocesos tanto en la construcción como en las manufacturasLO+VISTO1MÉXICOBeca Santander 2026: requisitos y cómo registrarse para los nueve mil pesos2MÉXICOSecretaría de Salud emite aviso epidemiológico por brote multinacional de hantavirus3MÉXICO¿Cuánto durarán las vacaciones de verano? Así quedó el calendario de la SEPCOLUMNASHiroshi TakahashiEl Espectador / SEP abrió un debate necesarioLuis CarrilesAguas porfundas / Un desastre llamado Dos BocasRogelio VarelaCorporativo / Más multas por daño ambientalRoberto RemesRayo brugadizadorLO+RECIENTEFINANZASInflación en EU sube a 3.8% en abril, máximo en tres añosFINANZASUnited Airlines restablecerá los vuelos entre EU y Venezuela, suspendidos desde 2017FINANZASTrump elimina impuestos a la gasolina ante alza del petróleoFINANZASEconomía retomará impulso en el segundo semestre: Secretaría de HaciendaNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESContraataque OsvaldoCARTONESPatricio Patricio