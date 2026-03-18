La mayoría de las entidades del país mantuvieron finanzas públicas equilibradas durante el año pasado, a excepción de Chihuahua que tuvo un desequilibrio superior a los mil millones de pesos

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Las entidades con menores niveles de ingresos en el país durante 2025 lograron mantener finanzas públicas equilibradas, a excepción de Chihuahua, que fue el único estado que cerró el año con déficit fiscal.

A pesar de estos niveles, ninguna de estas entidades reportó desequilibrios significativos en sus finanzas. Por el contrario, lograron ajustar su gasto al nivel de ingresos disponibles, evitando incurrir en déficits.

El comportamiento contrasta con el de Chihuahua, que fue el único estado que registró un balance negativo en 2025, con un déficit superior a los mil millones de pesos, derivado de un mayor nivel de gasto respecto a sus ingresos.

En el resto del país, las entidades federativas reportaron balances equilibrados o incluso superávits.

No obstante, los datos del Inegi muestran una brecha en la capacidad de generación de ingresos entre entidades, donde las economías más pequeñas continúan rezagadas en términos de captación, aunque con finanzas relativamente estables.

Así, los ingresos de la Ciudad de México fueron mayores a los de Guerrero en 579.4 mil millones de pesos, mientras que los de Nuevo León superaron a los de Hidalgo en 293.8 mil millones de pesos.