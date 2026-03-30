Gobierno de Sheinbaum busca bajar más el precio de las gasolinas

La administración federal mantiene diálogo con gasolineros y ajusta estímulos fiscales para contener alzas ante crisis por conflicto en Medio Oriente

Rafael Ramírez / El Sol de México

Estamos trabajando toda esta semana para ver si todavía podemos llegar a un acuerdo voluntario con los gasolineros para reducir más el precio

Sheinbaum destacó que

“Podría estar cerca de 35 pesos, pero hoy está alrededor de 28 pesos gracias a la compensación con el impuesto”, indicó.

No hay un problema en la economía mexicana. Las reservas internacionales son históricas y hay recursos suficientes incluso para la inversión privada

Asimismo, defendió la política energética de su gobierno al asegurar que el fortalecimiento del sistema de refinación -incluida la refinería de Dos Bocas- ha sido clave para garantizar el abasto de combustibles ante tensiones globales.

“Imagínense si todo fuera importado en este contexto internacional. Hoy tenemos mayor soberanía energética”, afirmó.