Gobierno de Sheinbaum busca bajar más el precio de las gasolinas
La administración federal mantiene diálogo con gasolineros y ajusta estímulos fiscales para contener alzas ante crisis por conflicto en Medio Oriente
Rafael Ramírez / El Sol de México
Estamos trabajando toda esta semana para ver si todavía podemos llegar a un acuerdo voluntario con los gasolineros para reducir más el precio
Sheinbaum destacó que
“Podría estar cerca de 35 pesos, pero hoy está alrededor de 28 pesos gracias a la compensación con el impuesto”, indicó.
No hay un problema en la economía mexicana. Las reservas internacionales son históricas y hay recursos suficientes incluso para la inversión privada
Asimismo, defendió la política energética de su gobierno al asegurar que el fortalecimiento del sistema de refinación -incluida la refinería de Dos Bocas- ha sido clave para garantizar el abasto de combustibles ante tensiones globales.
“Imagínense si todo fuera importado en este contexto internacional. Hoy tenemos mayor soberanía energética”, afirmó.
Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.