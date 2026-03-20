La medida se tomó luego de que esta semana se vieron incrementos en los precios de los combustibles

Juan Luis Ramos / El Sol de México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) activó estímulos para los combustibles aplicables a partir de este sábado y hasta el viernes próximo, esto ante los incrementos en precios en estaciones de servicio donde el litro ha superado los 30 pesos.

En un acuerdo publicado la tarde de este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia detalló que el estímulo para el diésel será de 61.8 por ciento, equivalente a 4.55 pesos por litro.

Es la segunda semana consecutiva que el gobierno federal otorga un apoyo para este combustible ante el incremento que ha tenido, impactado por las alzas internacionales en la cotización del petróleo a consecuencia del conflicto armado en Medio Oriente.

Para la gasolina Premium, la SHCP otorgó un estúmulo de 7.47 por ciento, equivalente a 42 centavos por litro, mientras que para la regular el apoyo es de 24.08 por ciento, es decir, 1.61 pesos por cada litro.

La medida se tomó luego de que esta semana se vieron incrementos en los precios de los combustibles.

Los transportistas pagaron, en promedio, 28.43 pesos por litro de diésel este viernes, esto fue 52 centavos adicionales en comparación con el precio de hace una semana, según el monitoreo que realiza la consultora PETROIntelligence.

Ramses Pech, analista del sector energético, dijo a El Sol de México que el principal riesgo en el alza del diésel está en el encarecimiento del transporte de mercancías de la canasta básica y, por ende, su impacto en la inflación.

En tanto, la gasolina Premium, que es consumida por alrededor de 15 por ciento de los automovilistas en el país, superó los 27 pesos por litro este viernes, es decir, 1.19 pesos más en comparación con la semana pasada.

En las últimas semanas, el conflicto geopolítico en Medio Oriente elevó los precios internacionales del crudo por arriba de los 100 dólares por barril.